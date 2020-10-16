احويلي: الوفاق حكومة هزيلة والإشراف على الانتخابات ستقوم به الحكومة المنبثقة عن الحوار

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر احويلي، الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا لن تكون إلا بدستور دائم، مشيرا إلى أن الخلاف بين وفدي مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة حول ما هو الدستور وعلي أي قاعدة دستورية ستجرى الانتخابات.

وأضاف احويلي في تصريحات إعلامية، أن ما يسمى بمجلس الدولة قدم ٦ مقترحات في مشروع الدستور والآليات والضمانات لكن هذه المقترحات كلها قوبلت بالرفض من جانب وفد مجلس النواب، لافتا إلى أن وفد مجلس النواب طلب مهلة للتشاور والحوار المجتمعي علي هذه المقترحات التي طرحت من ما يسمى بمجلس الدولة والبعثه الأممية.

وتابع احويلي أن الخلاف علي فقرة بسيطة جدا، معربا عن أمله في إنهاء هذا الخلاف خلال الحوار في تونس.

وأكد احويلي أنه لن تكون هناك حكومة وفاق، مبينا أن الحكومة التي ستنبثق عن الحوار هي التي ستشرف علي الانتخابات، لأن الوفاق حكومة هزيلة ليست لها سيطرة علي كامل البلاد.

وأشار احويلي أن الاتفاق الذي سيحدث في تونس سوف ينشأ مجلس رئاسي جديد ومنه رئيس وزراء جديد، مضيفا أن أهم مهام الحكومة الجديدة في أول ٦ أشهر هو توحيد مؤسسات الدوله المنقسمه حاليا، وفي الستة أشهر الثانية لإعداد الدستور وللاستفتاء، وفي الستة أشهر الثالثة لإجراء الانتخابات والاستفتاء

ولفت احويلي أن الضامن علي قبول “حفتر” نتائج الانتخابات هو المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه بعد إقرار الحوار وإنشاء مجلس رئاسي جديد، فإنه لدي كل الميليشيات والمرتزقة مهلة ٩٠ يوم لمغادرة البلاد.

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