انطلاق دورة تدريبية لقسم الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي

في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتنفيذا لخطة إدارة الإعلام والتوعية الضمانية لرفع كفاءة موظفي أقسام الإعلام بالفروع،

كلف مدير إدارة الإعلام، عبدالرحيم السنوسي، عددا من موظفي الأقسام بزيارة إلى فرع البطنان لتبادل المعلومات في كيفية الاستخدام الأمثل لكاميرات التصوير وعمليات المونتاج بما يخدم المصلحة العامة، وذلك لأهمية التدريب ورفع كفاءة موظفي قسم الإعلام وتعريف الآخرين بخدماته الضمانية الممتدة عبر منطقة شاسعة داخل ليبيا.

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