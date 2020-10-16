داخلية الوفاق: إيقاف التعدي على جزء من غابة العمامرة بآلة تجريف

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، إن فرع الشرطة الزراعية مسلاتة قام إيقاف التعدي على جزء من غابة العمامرة بواسطة آلة تقوم بتجريف جزء من الغابة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن فرع الشرطة الزراعية خرج للغابة فور تلقيه بلاغ رفقة دورية من مركز الشرطة العمامرة وتم إيقاف المخالفة وحجز الآلة بمركز الشرطة الزراعية العمامرة، مضيفة أنه تم استدعاء المواطن المسؤول عن جلب الآلة وفتح محضر بهذا الشأن.

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