اجتماع بمطار بنينا يضم مصلحتي المطارات لبحث تسيير الرحلات

عقد في مقر إدارة مطار بنينا الدولي اليوم اجتماع ضم رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية، ومدير عام مطار بنينا، مع الوفد المشكل من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الذي وصل على متن طائرة الخطوط الأفريقية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية، وآلية التشغيل للمطار، كما تم الاتفاق على التواصل بين الإدارات والمكاتب لتوفير أي نواقص يحتاجها مطار بنينا وباقي المطارات الأخرى.

ووفق مصلحة المطارات فقد أجرى الحضور جولة تفقدية داخل مرافق المطار تم خلالها إصلاح الأجهزة العاطلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، كما تم الكشف على أجهزة التفتيش الأمني ومعايرتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا