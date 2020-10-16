اختتام الدورة التدريبية الثالثة لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

اختتمت صباح الخميس، الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع الخمس، بعد أن تلقى المتدربون طيلة أيام الدورة التدريبية محاضرات نظرية وعملية في مجال حماية المراكز الثقافية والأثرية.

وحضر مراسم ختام الدورة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد عبد الغني ارحومة، ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للسياحة وقد كان في استقبالهم رئيس فرع الجهاز الخمس.

وخلال حفل الاختتام تسليم 3 دراجات رباعية الدفع لجهاز الشرطة السياحية وحماية فرع الخمس، وذلك من أجل الرفع من كفاءة المنتسبين وتسهيل أداء مهامهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية