مدير الأفريقية للطيران يزور مقر الشركة في بنغازي

عقب وصول الطائرة توجة الوفد القادم من العاصمة طرابلس وعلي رأسه مدير شركة الإفريقية للطيران على مستوي ليبيا إلى مقر الإدارة بمدينة بنغازي، حيث تم إلقاء عدد من الكلمات الترحيبة، ومن ثم قام الوفد بجولة في مقر الشركة للاطلاع على آخر المستجدات.
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قناة ليبيا
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