داخلية الوفاق تدرس شراء طائرات من شركة “إيرباص” الفرنسية “صور”

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة إلى شركة إيرباص الفرنسية للطائرات لبحث إمكانية التعاون مع الشركة لتوريد طائرات للوزارة.

وبحسب ما ورد عن وزارة الداخلية فإن الزيارة تأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق فتحي باشاغا، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال الطيران، ومحاولة توظيف هذه الخبرات في تطوير إمكانات وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث الوفد خلال زيارته لمقر الشركة في فرنسا إمكانية التعاقد معها لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف، ومكافحة الهجرة غير القانونية ومراقبة السواحل والحدود، وذلك للرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.

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