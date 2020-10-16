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داخلية الوفاق تدرس شراء طائرات من شركة “إيرباص” الفرنسية “صور”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة إلى شركة إيرباص الفرنسية للطائرات لبحث إمكانية التعاون مع الشركة لتوريد طائرات للوزارة.

وبحسب ما ورد عن وزارة الداخلية فإن الزيارة تأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق فتحي باشاغا، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال الطيران، ومحاولة توظيف هذه الخبرات في تطوير إمكانات وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث الوفد خلال زيارته لمقر الشركة في فرنسا إمكانية التعاقد معها لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف، ومكافحة الهجرة غير القانونية ومراقبة السواحل والحدود، وذلك للرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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