الخمس.. إجمالي إصابات كورونا في البلدية بلغ 1156 حالة حتى الآن

أعلنت بلدية الخمس، الجمعة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلدية بلغ 1156 حالة حتى الآن.

وقالت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 188حالة إصابة مؤكدة وحالات إشتباه بفيروس كورونا، مضيفة أن مراكز العزل سجلت خروج 125 حالة منها حالات شفاء وحالات استقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء.

وأوضح البيان أن مركزي العزل في البلدية يوجد بهما 18 حالة إصابة بكورونا، منها 14 حالة في أقسام الإيواء و 4 حالات بقسم العناية.

وأشار البيان إلى أن حالات الوفاة بلغت 32 حالة بالمركزين و 19 حالة خارج مراكز العزل.

وأكد البيان أن مركز الكشف 1 بالعيادات المجمعة” مصحة الشريف سابقا” و مركز الكشف 2 بعيادة ليبيا”عيادة امحمد بن ابراهيم” مستمران في تقديم خدماتهما للمرضى، و فرز الحالات و ملاحظة حالات الاشتباه، موضحا أنه تم زيادة عدد أسرة استقبال حالات الاشتباه و الكشف لتصل إلي 10 أسرة في كل مركز كشف

وأوضح البيان أن فريق الرصد و التقصي يقوم بسحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة، لافتا إلى أنه تم افتتاح مقر لفريق الرصد والتقصي بوحدة الرعاية الصحية الطويبية وسيتم تسليم نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا والتي يتأخر وصولها هذه الأيام بسبب حجم العمل الكبير بالمختبر المرجعي، مشيرا إلى أن الفريق سيقوم بإصدار تقارير الشفاء للمرضي على حسب البروتوكول الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف البيان أنه تم أمس الخميس استئناف العمل بعناية مركز العزل الصحي الخمس 1 و 2 بعد انضمام مجموعة جديدة من الأطباء و التمريض بالإضافة لجزء من الطاقم الطبي السابق، لافتا إلى استقبال أقسام العناية 4 حالات.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تطالب المواطنين بتوخي الحذر والأخذ بكافة التوصيات الوقائية للمحافظة على دوام فتح المساجد، داعيا اللجان الإدارية بالمساجد إلى الاستعداد وأخذ كافة التدابير الوقائية .

وناشد البيان المواطنين بضرورة الحرص على صحتهم و صحة أقاربهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب و الأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم حتى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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