الثني يبحث حل مشكلة نقص المياه ببلدية سرت

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، خلال اجتماع عقده بمكتبه أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،
الذي قدم شرحا تفصيليا حول أسباب نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت، مؤكدا أن السبب الرئيسي هو الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل.
من جانبه أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية بالحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه إلى كل بلدية ومدينة على امتداد الخط الناقل.
كما وجه المؤسسة الوطنية للموارد المائية إلى زيارة بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي.
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