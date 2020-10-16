الثني يبحث حل مشكلة نقص المياه ببلدية سرت

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، خلال اجتماع عقده بمكتبه أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،

الذي قدم شرحا تفصيليا حول أسباب نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت، مؤكدا أن السبب الرئيسي هو الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل.

من جانبه أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية بالحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه إلى كل بلدية ومدينة على امتداد الخط الناقل.

كما وجه المؤسسة الوطنية للموارد المائية إلى زيارة بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي.

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