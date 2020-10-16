تحقيق قضائي مع ساركوزي على خلفية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خضع لتحقيق رسمي بتهمة “التآمر الجنائي” كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها.

وأضافت المصادر أنه بعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية، مشيرة إلى أنه في مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وتابعت المصادر أن منظمة مكافحة الفساد غير الحكومية (شيربا)، أحد الأطراف المدنية في القضية، قالت في بيان إن حقيقة أن نيكولا ساركوزي خضع للتحقيق الرسمي مرة أخرى تسلط الضوء على صعوبة تحميل مسؤولية كل واحد من الشخصيات السياسية الرئيسية المعنية، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بالمعاملات المالية الحساسة التي يتدخلون فيها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس فرنسي سابق لتحقيق رسمي بتهمة “التآمر الجنائي”.

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