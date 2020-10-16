السفير الألماني يرحب بعودة استئناف أعمال مفوضية اللاجئين في ليبيا

أعاد السفير الألماني أوليفر أوفتشا، نشر تغريدة مفوضية اللاجئين التي قالت خلالها: “مفوضية اللاجئين تستأنف الرحلات المنقذة للحياة من ليبيا بعد سبعة شهور من التوقف، وقد قامت بإجلاء الليلة الماضية 153 لاجئاً من الفئات الأشد ضعفاً نحو مركز العبور الطارئ في النيجر ، بينما يتم متابعة خيارات أخرى لهم، مثل إعادة التوطين بدعم من الاتحاد الأوروبي”.

ووجه السفير الألماني أوليفر أوفتشا، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، الشكر للمفوضية قائلا، إن هناك ترحيب شديد من قبل ألمانيا باستئناف العمل، حيث يوفر استئناف هذه الآلية حلولاً دائمة لأكثر الفئات استضعافاً خارج ليبيا، شكرًا لجميع الجهات الحكومية الليبية، وموظفي المفوضية الذين تمكنوا من هذا، مشيرا إلى أن ألمانيا تواصل دعمها.