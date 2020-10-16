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الجرندي: ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس محطة هامة جدًا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، إن احتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع نوفمبر المقبل، محطة هامة جدًا، مشيرًا إلى أن الحوار الليبي- الليبي سيكون حلقة مهمة في تقريب وجهات النظر والخروج بتصورات عملية تخرج ليبيا من أزمتها.

واعتبر الجرندي، أن اختيار بلاده لأن تكون أرض تجميع للأشقاء الليبيين ينسجم مع ما أبدته تونس على لسان الرئيس قيس سعيد من مواقف ثابتة  تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها الوقوف على نفس المسافة والحياد التام من جميع الأطراف والدفع نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والحلول العسكرية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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