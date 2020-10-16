انعقاد المؤتمر السنوي لفوج أبو عيسى الكشفي

نظم فوج كشاف أبو عيسى المؤتمر السنوي للعام الكشفي المنتهي من 2019 إلى 2020 م للاستعداد لقدوم عام آخر، وسط حضور عدد من المفوضين بمفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات ومجلس الفوج.

وبحضور من مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات وقائد الجهاز القيادي لفوج كشاف أبوعيسى وقادة حلقتي المتقدم والجوالة ولفيف من الكشفيين بالفوج انطلق المؤتمر ببعض الكلمات بمناسبة اختتام العام الكشفي، كما تخلل الحفل عرض مصور لمناشط الفوج طيلة العام المنصرم كما تم تكريم من ساهموا في إنجاح هذا العام بكل إنجازاته.

يشار إلى أن مفوضيات وأفواج الكشاف على مستوى ليبيا تعقد مؤتمراتها السنوية بحضور مجلس المفوضية وقادة الأفواج إضافة إلى عدد من القادة العاملين، بهدف استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها وتقييمها لتوضح في السجلات لتفادي تكرار الأخطاء في الأنشطة المستقبلة، إضافة إلى وضع الخطة التدريبية والأنشطة للعام الكشفي المقبل.

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