مصراتة.. إجمالي إصابات كورونا داخل البلدية أمس الخميس بلغ 66 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلدية أمس الخميس بلغ 66 حالة.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن اجمالي المسحات التي تم سحبها اليوم الجمعة بلغ 119 مسحة أنفية بلعومية، منها 108 مسحة أنفية بلعومية داخل المقر و 11 مسحة أنفية بلعومية خارج المقر، مشيرة إلى أنه تم إحالة هذه المسحات لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

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