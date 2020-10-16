عيسى العريبي: الأطراف الليبية ترحب باختيار سرت مقرا للرئاسى والحكومة الجديدة

جدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبى ترحيبه بالاجتماعات التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

وقال العريبي في تصريحات لـ”الساعة 24″ اليوم الجمعة، إن تلك الاجتماعات تعمل على استقرار ليبيا، وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان، وتبعد شبح الحرب عنها.

ورد رئيس اللجنة البرلمانية على الأقاويل بأن هذه الاجتماعات ستفضي إلى فترة انتقالية وليس حل الأزمة جذريا، بقوله: ستكون هناك فترة استقرار، وتستمر لمدة ثمانية عشر شهر، وتنتهى بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد العريبي ان اختيار سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسى والحكومة الجديدة يلقى ترحيبا كبيرا من جميع الأطراف الليبية.