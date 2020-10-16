توقف محطة تحلية مياه البحر بطبرق عن العمل بسبب تسريب نار في الغلاية الأولى

كشف مدير محطة تحلية مياه البحر بطبرق، محمد رزق، عن خروج المحطة عن العمل بسبب عطل في إحدى غلاياتها.

وقال مدير محطة تحلية البحر بطبرق، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن محطة تحلية مياه البحر بطبرق تعمل بغلايتين وثلاث مبخرات، وتعرضت لتسريب نار في الغلاية الأولى ما أدى إلى إيقاف المحطة كليا حتى لا تحدث أضرار أخرى، موضحًا أنه بهذا العطل توقفت المحطة عن ضخ مياه الشرب لشبكة المدينة لحين إصلاح العطل.

وأضاف مدير المحطة، أن فنيي الشركة بدأوا في صيانة الغلاية، ومن المتوقع تشغيل المحطة جزئيا غدا السبت، وهذا الأمر يتوقف على سرعة عمل الفنيين، مُذكّرًا بأن المحطة وصل عمرها لعشرين سنة دون إجراء عمرة كاملة، فمن الطبيعي أن تحدث أعطال مستمرة وبشكل يومي لقدم المحطة وتهالكها.