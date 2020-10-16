بودية رئيسا لوكالة الأنباء والشركسي لمركز الإعلام الجديد

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، عدد من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض المؤسسات الإعلامية وتكليف رؤساء جدد لبعض منها.

وعلمت بوابة افريقيا الإخبارية، من مصدر بديوان المؤسسة أن بعيو الذي كلف مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام بعد أن ضم إليه عدد كبير من المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة، قرر تكليف عبدالباسط بودية مديراً عاماً لوكالة الأنباء الليبية والصحفية لبنى يونس مديراً مساعداً للوكالة.

كما قرر إعادة هيكلة مركز الإعلام الجديد وتحويله إلى مؤسسة متخصصة في مجالات التدريب والتطوير للكوادر الإعلامية، وكلف لإدارته الإعلامي محمود الشركسي.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة لن تكون منفردة بل جاءت ضمن خطة عامة تستهدف تفعيل مؤسسات الإعلام الرسمية، وإعادة هيكلتها من أجل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها.