مصر: محاكمة 11 لاتهامهم بـ«اعتناق أفكار (داعش)»

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) محاكمة 11 متهماً في اتهامه بـ«ارتكاب (جرائم إرهابية)، واعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع (داعش) ليبيا». وكان النائب العام المصري قد أحال 11 متهماً بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم «جريمة التخابر لدى (داعش) وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا، بهدف ارتكاب (جرائم إرهابية) ضد المواطنين المصريين المقيمين بها». ووفق التحقيقات في القضية «فقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنياً للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد (داعش) بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين».

وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية إلى «اضطلاع المتهم الأول واسمه الحركي (أبو إسلام) (مصري الجنسية) بالعمل في مجال (الهجرة غير المشروعة) بالاتفاق مع بعض العناصر القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية لمصر إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، لإمداد التنظيم بالمعلومات من داخل مصر، بشأن المصريين المسافرين والمقيمين في ليبيا».