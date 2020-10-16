مصادر تكشف لـ”الساعة24″ محاور لقاء البعثة الأممية مع الشباب الليبي

كشف مصدر مشارك بحوار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الشباب الليبي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، عن أهم محاور اللقاء التي تم التطرق لها خلال اللقاء.

وقال المصدر، إن الحوار انتهي منذ قليل بمشاركة ألف شاب ليبي، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، تم بحث أهم الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية وتعويضات متضرري الحرب وإعادة إعمار المدن والمناطق المدمرة وملف النازحين في الداخل والخارج .

وقد وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوة مفتوحة إلى الشباب الليبي للمشاركة في أول حوار شبابي موسع مع البعثة، أمس الخميس.

وقالت البعثة في دعوتها، أمس إن الدعوة مفتوحة للشباب من ربوع ليبيا، والشباب الليبي خارج البلاد، للمشاركة في أول حوار شبابي موسع مع البعثة، والذي سيعقد على الهواء مباشرة وبأحدث تقنيات الاتصال التي تضمن خصوصية المشاركات والمشاركين، لافتا إلى أن الإعلان للتسجيل والمشاركة أونلاين سيتم فتحه خلال الساعة المقبلة، موضحة أن العدد المستهدف هو 1000 مشاركة ومشارك.