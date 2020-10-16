تقارير: تركيا تجهز عشرات المرتزقة لإعادة إرسالهم إلى ليبيا

قالت مصادر إعلامية إن تركيا أعادت إرسال العشرات من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بما يزيد الأوضاع توترا وسط محاولات مختلفة لإهاء الصراع والدخول في تهدئة تنتهي بحل سياسي شامل.

ونشر موقع “العين” الإخباري تقرير أشار فيه إلى أن “الفرقة 13” من الفيلق الأول من مرتزقة ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، أرسلت مؤخراً 150 مرتزقا من عناصرها إلى ليبيا، فيما تستعد فصائل إرهابية أخرى لإرسال دفعات جديدة.

وأضاف الموقع أن الفرقة تجهّز دفعة جديدة من “المرتزقة السوريين” لإرسالهم إلى ليبيا وستتكون من 200 عنصر بقيادة الإرهابي المعروف بـ”أبو الليث” حيث يصلون ليبيا خلال عشرة أيام، حسب المصادر ذاتها.