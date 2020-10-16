عمداء بلديات يبدون مخاوفهم لوليامز من العملية السياسية بليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، وذلك في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي استنادا إلى مبادئ الشمولية الاجتماعية والسياسية.

وأعرب عمداء البلديات خلال الاجتماع، عن مخاوفهم وتوصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الرسمي اليوم الجمعة.

وحث عمداء البلديات، الأمم المتحدة على دعم تحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين على مستوى البلديات.

وثمنت البعثة الأممية في ليبيا، مساهمة عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة مواصلتها للتحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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