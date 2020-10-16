وزارة التعليم بالمؤقتة توضح سبب تأخر اعلان نتائج الشهادة الاعدادية بالمنطقة الشرقية 2020

نوهت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، يوم الجمعة، بأنها أجلت للمرة الثانية موعد إعلان النتائج التفصيلية وبشكل متكامل لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 -2019 ميلادي على مستوى المكاتب والمناطق والمدارس.

وقالت الوزارة في بيان جديدة أن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية سيكون مساء يوم السبت الموافق 17-10-2020 ميلادي، وذلك ليتم الاعلان عن النتائج بشكل كامل مع مراقبتي التربية والتعليم في كل من مدينتي سرت و هراوة والتي أرجعت سبب التأخير حتى يتسنى الاعلان عنها مع بقية مراقبات التعليم وذلك لإنضمامها لأول مرة للمنطقة الشرقية .

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية إعلان نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 2019 بالمنطقة الشرقية .

وكانت وزارة التعليم التابعة للحكومة الليبية قد أعلنت أمس الخميس أن إعلان النتائج التفصيلية وبشكل متكامل لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2019‪ ميلادي على مستوى المكاتب والمناطق والمدارس سيكون اليوم الجمعة مرجعة تأخير إعلانها لما وصفته بـ “أسباب فنية” خارجة عن إرادة فريق العمل الفني، التابع للوزارة.

وفيما يلي نص البيان:

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