مباحثات «مثمرة» حول ليبيا بين ويليامز ولافروف

أنهت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بـ«الإنابة» ستيفاني ويليامز، زيارة رسمية للعاصمة موسكو ناقشت خلالها الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس، في وقت تحضر البعثة لـ«منتدى الحوار السياسي الشامل»، المقرر انعقاده في تونس الشهر المقبل، سعياً للتحرك نحو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا.

وقال مكتب الإعلام والاتصال بالبعثة في بيان، أمس، إن الممثلة الخاصة أجرت لقاءً «مثمراً» مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، تطرقا فيه إلى مناقشة «مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية»، دون مزيد من التفاصيل. لكنّ البعثة كشفت عن أن ويليامز أطلعت لافروف على الاستعدادات التي تجريها لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري عبر الاتصال «المرئي»، وعبر «اللقاءات المباشرة» في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في تونس.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بـ«الإنابة» عن شكرها للوزير لافروف «على دعم الاتحاد الروسي المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا»، وانتهى اللقاء بينها بالاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود من المجتمع الدولي دعماً لمسارات الحوار الليبي – الليبي التي تسيرها الأمم المتحدة وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

في شأن آخر، ووسط حالة من الغضب والحزن، أعلنت سلطات العاصمة طرابلس أن فرق البحث عن المفقودين انتشلت 75 جثة من 3 «مقابر جماعية» بمشروع الربط بمدينة ترهونة، غرب ليبيا. يأتي ذلك في ظل تعلق آمال عديد الأسر بالعثور على أي أثر لذويهم الذين قالوا إن ميليشيات «الكانيات» «خطفتهم قسراً» قبل سنوات.

ونقلت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق» عن الدكتور كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن فرق البحث انتشلت حتى الآن 75 جثة مجهولة الهوية من المقابر الجماعية بـ(مشروع الربط) بمدينة ترهونة، وقال السيوي إن «المقابر لا تزال تحتوي على عدد آخر من الجثث».

وأمام توقع رئيس الهيئة أن ترتفع الحصيلة خلال اليومين المقبلين إلى أكثر من 100 جثة، في ظل وجود دلائل على ذلك، حسب قوله، توافدت عشرات الأسر إلى مكان المقابر التي عُثر عليها، آملين في أن تعثر فرق البحث عن أبنائهم الذين اختفوا قسراً منذ سنوات، وسط حالة من الحزن.

كانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، قد قالت الثلاثاء الماضي، إنها اكتشف 3 مقابر جماعية وُجدت قريب بعضها من بعض، بمشروع الربط بترهونة، حيث انتشلت 3 جثث من الأولى، ثم استخرجت 8 رفات بينها جثث نساء من المقبرة الثانية، كما انتشلت جثة واحدة من المقبرة الثالثة.

وأعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق» أنها اعتقلت عناصر على عناصر من ميليشيا «الكانيات» قالت إن لهم علاقة بـ«المقابر الجماعية»، قبل أن تشير إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية.