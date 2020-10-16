النائب العام يحقق في فساد مالي بلجنة مشتريات مجابهة كورونا بصحة الوفاق

أرسل الصديق أحمد الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، خطابا لوزير صحة حكومة الوفاق، كشف خلاله عن فساد بلجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، حيث أصدر تعليماته بإيقاف أي معاملات مالية تتعلق بمجابهة كورونا لتجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.

وقال الخطاب، بالإشارة إلى التحقيقيات الجارية لدينا حيال التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كتورونا المشكلة من المجلس الرئاسي بقرار رقم 267 لسة 2020 عليه تتخذ اجرائاتكم بوقف تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم مالية استنادا غلى محاضر اللجنة الاستشارية لمجابهة مشتريات فيروس كورونا المشكلة مع إخطار النيابة العامة بتفاصيل المعاملات التي اتخذت الإجراءات بشأنها.