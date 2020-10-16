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مسلاتة.. الشرطة الرزاعية توقف عملية تجريف لغابة العمامرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الشرطة الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف عملية تجريف أشجار في غابة العمامرة بعد ورود بلاغ لفرع الشرطة الزراعية في مدينة مسلاتة بشأن التعدي على جزء من الغابة بواسطة آلة تجرف وتسوي جزءاً كبيراً من الأشجار والنباتات بالأرض .

وذكرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عناصر الشرطة الزراعية خرجت من فورها إلى الغابة، ترافقها دورية من مركز شرطة العمامرة وتم إيقاف المخالفين وحجز الآلة داخل مقر مركز الشرطة الزراعية واستدعاء الشخص الذي قام بجلب الآلة وفتح محضر بالخصوص.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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