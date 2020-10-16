مسلاتة.. الشرطة الرزاعية توقف عملية تجريف لغابة العمامرة

قامت الشرطة الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف عملية تجريف أشجار في غابة العمامرة بعد ورود بلاغ لفرع الشرطة الزراعية في مدينة مسلاتة بشأن التعدي على جزء من الغابة بواسطة آلة تجرف وتسوي جزءاً كبيراً من الأشجار والنباتات بالأرض .

وذكرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عناصر الشرطة الزراعية خرجت من فورها إلى الغابة، ترافقها دورية من مركز شرطة العمامرة وتم إيقاف المخالفين وحجز الآلة داخل مقر مركز الشرطة الزراعية واستدعاء الشخص الذي قام بجلب الآلة وفتح محضر بالخصوص.

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