ترحيب ألماني باستئناف أعمال مفوضية اللاجئين في ليبيا

رحب السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، الجمعة، باستئناف أعمال مفوضية اللاجئين في ليبيا.

وقال أوفتشا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن استئناف أعمال مفوضية اللاجئين في ليبيا يوفر حلولا دائمة لأكثر الفئات استضعافا خارج ليبيا، مشيدا بجهود جميع الأطراف التي ساهمت في ذلك، مشيرا إلى أن ألمانيا تواصل دعمها لمفوضية اللاجئين.

هذا وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد قامت الخميس، بنقل مجموعة أشخاص وعددهم 153 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفا من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في النيجر، وقالت المفوضية إن هذه الرحلة تعد استئنافا لعمليات الإجلاء من ليبيا بعد توقّف دام سبعة أشهر، لافتة إلى أن سبب وقف الرحلات الجوية الإنسانية في مارس الماضي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول.

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