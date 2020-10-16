مصراتة.. القبض على 96 شخصاً من جنسيات أفريقية “بتهمة إدارة أوكار دعارة” –((صور))

قامت دوريات تابعة لإدارة المهام الخاصة بالتعاون مع فرقة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن مدينة مصراتة بمداهمة ما قالت إنه “أوكار للدعارة وتعاطي المخدرات” يديرها أشخاص أجانب من “دول أفريقية”.

وجاء في منشور مديرية أمن مصراتة أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن وجود أوكار بالقرب من جزيرة دوران “جامع العالي” بوسط المدينة وبعد التحري وجمع المعلومات قامت الدوريات الأمنية من فورها بمداهمة المكان وتم ضبط 96 شخصاً ينتمون لجنسيات دول أفريقية مختلفة-“لم تحددها المديرية في منشورها”- تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم-حسب ما ذكرته المديرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية