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مصراتة.. القبض على 96 شخصاً من جنسيات أفريقية “بتهمة إدارة أوكار دعارة” –((صور))

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت دوريات تابعة لإدارة المهام الخاصة بالتعاون مع فرقة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن مدينة مصراتة بمداهمة ما قالت إنه “أوكار للدعارة وتعاطي المخدرات” يديرها أشخاص أجانب من “دول أفريقية”.

وجاء في منشور مديرية أمن مصراتة أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن وجود أوكار بالقرب من جزيرة دوران “جامع العالي” بوسط المدينة وبعد التحري وجمع المعلومات قامت الدوريات الأمنية من فورها بمداهمة المكان وتم ضبط 96 شخصاً ينتمون لجنسيات دول أفريقية مختلفة-“لم تحددها المديرية في منشورها”- تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم-حسب ما ذكرته المديرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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