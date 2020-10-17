آخر تطورات الوضع الوبائي في بلدية الخمس

أدرجت بلدية الخمس في آخر إحصاء لها تسجيل عدد 1156 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا داخل البلدية حتى الآن، و قد سجلت مراكز العزل بالبلدية دخول عدد 188حالة إصابة مؤكدة وحالات ااشتباه، كما سجلت المراكز خروج 125 حالة، منها حالات شفاء، وحالات ااستقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء.
وذكرت البلدية في منشور لها -الجمعة- أنه يوجد الآن بالمركزين عدد 18 حالة، 14 حالة في أقسام الإيواء و 4 حالات بقسم العناية و توفيت 32 حالة بالمركزين و 19حالة خارج مراكز العزل.
و يستمر مركز الكشف 1 بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقاً” و مركز الكشف 2 بعيادة ليبيا “عيادة امحمد بن ابراهيم” ، في تقديم خدماتهم للمرضى، و فرز الحالات و ملاحظة حالات الاشتباه ، و قد تم زيادة عدد أسرة ااستقبال حالات الاشتباه و الكشف لتصل إلى 10 أسرة في كل مركز كشف.
ويقوم فريق الرصد و التقصي بسحب العينات و متابعة ورصد الحالات المخالطة، وقد تم اافتتاح مقر لفريق الرصد و التقصي وذلك بوحدة الرعاية الصحية الطويبية حيث سيتم تسليم نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا والتي يتأخر وصولها هذه الأيام بسبب حجم العمل الكبير في المختبر المرجعي، ويقوم الفريق بإصدار تقارير الشفاء للمرضي على حسب البروتوكول الصادر عن المركز الوطني لمكافحةالأمراض.
وتم يوم الخميس استئناف العمل بعناية مركز العزل الصحي الخمس 1 و 2 بعد انضمام مجموعة جديدة من الأطباء و عناصر التمريض بالإضافة لجزء من الطاقم الطبي السابق، وقد استقبلت أقسام العناية 4 حالات .
وحثت لجنة الخمس المواطنين على توخي الحذر، والأخذ بكافة التوصيات الوقائية التي من شأنها المحافظة على دوام فتح المساجد، وأكدت على اللجان الإدارية بالمساجد الااستعداد لذلك، وأخذ كافة التدابير الوقائية .
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