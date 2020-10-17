آخر تطورات الوضع الوبائي في بلدية الخمس

أدرجت بلدية الخمس في آخر إحصاء لها تسجيل عدد 1156 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا داخل البلدية حتى الآن، و قد سجلت مراكز العزل بالبلدية دخول عدد 188حالة إصابة مؤكدة وحالات ااشتباه، كما سجلت المراكز خروج 125 حالة، منها حالات شفاء، وحالات ااستقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء.

وذكرت البلدية في منشور لها -الجمعة- أنه يوجد الآن بالمركزين عدد 18 حالة، 14 حالة في أقسام الإيواء و 4 حالات بقسم العناية و توفيت 32 حالة بالمركزين و 19حالة خارج مراكز العزل.

و يستمر مركز الكشف 1 بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقاً” و مركز الكشف 2 بعيادة ليبيا “عيادة امحمد بن ابراهيم” ، في تقديم خدماتهم للمرضى، و فرز الحالات و ملاحظة حالات الاشتباه ، و قد تم زيادة عدد أسرة ااستقبال حالات الاشتباه و الكشف لتصل إلى 10 أسرة في كل مركز كشف.

ويقوم فريق الرصد و التقصي بسحب العينات و متابعة ورصد الحالات المخالطة، وقد تم اافتتاح مقر لفريق الرصد و التقصي وذلك بوحدة الرعاية الصحية الطويبية حيث سيتم تسليم نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا والتي يتأخر وصولها هذه الأيام بسبب حجم العمل الكبير في المختبر المرجعي، ويقوم الفريق بإصدار تقارير الشفاء للمرضي على حسب البروتوكول الصادر عن المركز الوطني لمكافحةالأمراض.

وتم يوم الخميس استئناف العمل بعناية مركز العزل الصحي الخمس 1 و 2 بعد انضمام مجموعة جديدة من الأطباء و عناصر التمريض بالإضافة لجزء من الطاقم الطبي السابق، وقد استقبلت أقسام العناية 4 حالات .

وحثت لجنة الخمس المواطنين على توخي الحذر، والأخذ بكافة التوصيات الوقائية التي من شأنها المحافظة على دوام فتح المساجد، وأكدت على اللجان الإدارية بالمساجد الااستعداد لذلك، وأخذ كافة التدابير الوقائية .

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