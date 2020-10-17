“بلومبيرج” الأمريكية: إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 500 ألف برميل يوميا

أكدت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، أن إنتاج ليبيا اليومي من النفط ارتفع إلى حوالي 500 ألف برميل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع في البلاد، حيث تستأنف الدولة التي مزقتها الحرب صناعة الطاقة بعد هدنة، وفق قولها.

وفى تقرير للوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، توقعت أن الإنتاج الليبي قد يصل إلى مليون برميل يوميًا بحلول مارس القادم، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على عقد الهدنة، مشيرة إلى أن حقل الشرارة النفطي أكبر حقول النفط في البلاد الواقع جنوب غرب ليبيا، يضخ ما يقرب من 110 آلاف برميل يوميًا، مشيرة إلى أن الحقل لديه قدرة على إنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وأشارت الوكالة، إلى أن متوسط صادرات النفط في ليبيا بلغ 385 ألف برميل يوميًا في الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، بعد ما كان الإنتاج قد وصل إلى 213 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر الماضي، وفق ما ذكرت في تقريرها.

وقالت الوكالة، إن توقف الحرب الأهلية في ليبيا أدت إلى إعادة فتح العديد من الحقول والموانئ في الشرق البلاد الشهر الماضي، بعد إغلاق شبه كامل لجميع المنشآت النفطية منذ يناير الماضي، ولفتت إلى أن ليبيا كانت تنتج 1.2 مليون برميل يوميًا قبل الحرب.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، إلى أن خام برنت هبط عقب الأخبار لكنه قلص بعض الخسائر لاحقًا، وانخفض المؤشر الدولي القياسي بنسبة 0.6% في وقت متأخر من يوم الخميس عند 43.06 دولار للبرميل.