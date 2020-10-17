وصول شاحنات محملة بسلع تموينية إلى سرت.. والتوزيع على الجمعيات بداية من الأحد

أعلنت بلدية سرت وصول شاحنات محملة بالسلع التموينية إلى البلدية، مؤكدة أن توزيع هذه الشحنات على الجميعات الاستهلاكية سيدأ من غد الأحد.

وأشارت إدارة الاعلام والعلاقات بالبلدية إلى «تواصل وصول الشاحنات المحملة بالسلع التموينية لمخازن مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت والمخصصة للجمعيات التعاونية الأستهلاكية بالبلدية وبإشراف مراقبة الاقتصاد».

وقال مدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت مفتاح بالنجاح إن السلع التى وصلت، هي زيت الطعي والطماطم والأرز والسكر.

ولفتت البلدية إلى أن مراقبة الاقتصاد ستبدأ في توزيع أوامر الشراء على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداية من الغد، منوهة بأن المجلس التسييري تواصل مع إدارة الصندوق بالمنطقة الشرقية والتى توعدت باستمرارية تدفق وصولالسلع المخصصة للجمعيات في سرت رغم تأخرها .

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