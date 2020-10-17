سراج هويد: فرحة الليبيين بعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي مؤقتة

هاجم سراج هويد كاتب السيناريو الليبي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين كل من شارك في الحفاوة الشعبية التي صاحبت قرار استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي.

وزعم «هويد»، عبر صفحته بفيسبوك، قائلا: «يهللون بشكل مبالغ فيه لمجرد رحلة داخلية بين مدينتين ليبيتين لم تتوقف الرحلات بينهما من الأساس طيلة 60 عام متواصلة».

وواصل زعمه قائلا: «إنهم لا يجرؤون على انتقاد من كان سببا في إيقافها (الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي) وإشعال فتيل الحرب والفتن بين المدينتين ولو بشطر كلمة!».

وادعى أن الفرحة الشعبية بهذا القرار متواضعة ومؤقتة، قائلا: «من المنطقي قبل أن تفرح بتوقف ألم سنك التي ينخرها السوس للحظات بتأثير المسكن أن تتوجه لطبيب لقلعها وترتاح إلى الأبد.. أما خلاف ذلك ففرحتك فرحة مؤقتة ومتواضعة!».

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية م. خالد سويسي، عن تسيير رحلات ركاب منتظمة (امعيتيقة – بنينة – امعيتيقة) بواقع رحلتين أسبوعيًا بدءً من يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة في خطاب موجه لرئيس مصلحة المطارات أن الرحلات ستتم بالطائرات من طراز A320 ، أو أية طائرة بديلة من نفس الطراز.

وسبق أن أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي قبل أيام، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي.