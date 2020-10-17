الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت إن الطقس خريفي متقلب مع تكاثر للسحب علي مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق ويبقي متقلب مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على اغلب مناطق الشمال الشرقي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28) مْ، وتصل على ابونجيم إلى (31) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار ليلة الغد والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة على سهل بنغازي والجبل الأخضر مما تسبب إثارة الأتربة والغبار , و تتحول يوم الغد إلي شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35)مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد على اغلب المناطق.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30- 38)مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32-35) مْ.