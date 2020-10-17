ألمانيا ترحب باستئناف عمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا

رحبت سفارة ألمانيا لدى ليبيا باستئناف مفوضية اللاجئين عمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا بعد توقف دام لسبعة أشهر.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” في تغريدة له بموقع “تويتر” إن برلين ترحب بشدة باستئناف مفوضية اللاجئين لعمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا مؤكدا أن ذلك “حلولاً دائمة لأكثر الفئات استضعافاً خارج ليبيا”.

وقدم السفير الألماني الشكر لجميع الجهات الحكومية الليبية وموظفي المفوضية العليا للاجئين الذين تمكنوا من هذا العمل مشددا على أن ألمانيا تواصل دعمهاله.

وكانت مفوضية اللاجئين أعلنت استئناف “الرحلات المنقذة للحياة من ليبيا بعد سبعة أشهر من التوقف” مؤكدة أنها قامت بإجلاء 153 لاجئاً من الفئات الأشد ضعفاً نحو مركز العبور الطارئ في النيجر موضحة أنه يتم متابعة خيارات أخرى لهم، مثل إعادة التوطين بدعم من الاتحاد الأوروبي.