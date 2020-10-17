الولايات المتحدة ترحب باعتقال “البيدجا”

أخبار ليبيا24

رحّبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، باعتقال آمر خفر السواحل الغربية بحكومة الوفاق، عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا” من قبل وزارة الداخلية بتهمة تهريب البشر والوقود.

وذكرت السفارة، في تغريدة على تويتر، أن “السفير نورلاند اتصل بالوزير باشاغا اليوم لتهنئة السلطات الليبية على هذا الاعتقال المهم”.

ولفتت السفارة، إلى دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لتعزيز سيادة القانون ووقف التهريب غير المشروع ومكافحة الفساد.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، اعتقال “البيدجا” بأمر صادر عن مكتب النائب العام، لضلوعه في عملية تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إضافة إلى تهريب الوقود.

وسبق هذا الترحيب، ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذا الاعتقال، مشيرة في بيان لها أن “البيدجا” مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والانتربول لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

ورأت البعثة، أن هذه الاعتقالات تمثل خطوة هامة نحو ضمان العدالة للآلاف من الفئات المستضعفة، كما تعزز من احترام حقوق الإنسان في البلاد.

وشددت البعثة الأممية، على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وسريعة لكافة الأفراد المحتجزين في الحبس الاحتياطي، مؤكدة التزامها بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية وإعلاء سيادة القانون.

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