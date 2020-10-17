وليامز تبحث في موسكو الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أنهت، الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد إجراء نقاش مع المسؤولين الروس حول الوضع في ليبيا.

وأضافت، البعثة الأممية، أن وليامز بحثت مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وذكرت أن وليامز، أطلعت لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة في أوائل شهر نوفمبر في تونس.

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