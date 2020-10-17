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المحال التجارية في بدر تفتح أبوابها بعد أسابيع من الحظر

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتحَت بعضُ المحالِّ التجارية في بدر أبوابها أمام المواطنين، وشملت محال المواد الغذائية والمجازر ومحال بيع الملابس والهواتف والمقاهي ومواد التنظيف والقرطاسية والعطرية ومواد الزينة.

وبدأت هذه المحال في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي لتعود الحركة اليومية إلى طبيعتها، وذلك بعد حظر دام لأسابيع متواصلة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في الحصول على المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها من المتطلبات اليومية.

واضطرت فترة الإغلاق الطويلة عديد المواطنين للذهاب إلى مناطق بعيدة للحصول على احتياجاتهم، إضافة إلى انعدام البنزين الذي أصبح يباع على الطرقات العامة وذلك لعدم توفره بالمحطات المغلقة بسبب الحظر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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