المحال التجارية في بدر تفتح أبوابها بعد أسابيع من الحظر

فتحَت بعضُ المحالِّ التجارية في بدر أبوابها أمام المواطنين، وشملت محال المواد الغذائية والمجازر ومحال بيع الملابس والهواتف والمقاهي ومواد التنظيف والقرطاسية والعطرية ومواد الزينة.

وبدأت هذه المحال في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي لتعود الحركة اليومية إلى طبيعتها، وذلك بعد حظر دام لأسابيع متواصلة بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في الحصول على المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها من المتطلبات اليومية.

واضطرت فترة الإغلاق الطويلة عديد المواطنين للذهاب إلى مناطق بعيدة للحصول على احتياجاتهم، إضافة إلى انعدام البنزين الذي أصبح يباع على الطرقات العامة وذلك لعدم توفره بالمحطات المغلقة بسبب الحظر.

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