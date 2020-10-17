السفير الأمريكي: اعتقال البيدجا عمل مهم

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية فتحي باشاغا السلطات الليبية باعتقال عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا” معتبرا إياه عمل مهم.

واعتبر نورلاند في تغريدة له بموقع “تويتر” أن الاعتقال المهم مضيفا تدعم الولايات المتحدة الجهود الليبية لتعزيز سيادة القانون، ووقف التهريب، ومكافحة الفساد في ليبيا”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت باعتقال “البيجا”، المدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الإتجار بالبشر وتهريب الوقود كما ورد إسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الإتجار بالبشر وتهريب الوقود.