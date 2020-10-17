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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات ليبية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي العاملة في ليبيا عن وضعها لشخصيات وكيانات ليبية على قوائم العقوبات .

وذكرت البعثة أنها وضعت 16 شخصية تحت قيود حظر السفر إضافة إلى 20 شخصية و19 كيانا قيد تجميد الأصول وذلك على خلفية تهديد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

البعثة الأوروبية أضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر نقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما في ذلك الإدراج في القائمة ما أدى إلى حظر السفر لـ28 شخصا وتجميد الأصول إلى 23 آخرين.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية في إطار استهداف مقوضي عملية السلام في ليبيا، ودعم العملية السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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