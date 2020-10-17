الجراري : الأتراك يحاولون السيطرة على الاقتصاد الليبي لإنقاذ الليرة التركية

حذر إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية من سعي الأتراك للسيطرة على الاقتصاد الليبي عبر محمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال الجراري في تصريحات صحفية إن هذا المنتدى الاقتصادي التركي الليبي الذي عقد في تركيا عبارة عن محاولة من تنظيم الإخوان الإرهابي لإنقاذ وزارة الاقتصاد التركية، التي تعاني هذه الأيام بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساندة للإرهاب والتطرف والتي باتت مكشوفة أمام العالم كله، مطالبا الليبيين بمقاطعته.

وكانت اسطنبول قد استضافت يومي 15 و16 أكتوبر الجاري مجموعة من الليبيين الموالين لحكومة الوفاق غير المعتمدة في إطار ما أسمته بـ “المنتدى الاقتصادي التركي الليبي الأول” والذي اجتمع فيه مجموعة من الليبيون مع مجموعة من المستثمرين الأتراك الموالين لأردوغان ممثّلة في رئيس مجلس العلاقات التابعة للرئاسة التركية باشاران بايرق.

هذا ويذكر أن الاقتصاد التركي يمر بأزمات حادة بصفة شبه يومية، بسبب مغامرات أردوغان السياسية خارج حدود بلاده، وهو ما أنعكس سلبا على وضع الاقتصاد والبورصة التركية وفرص الاستثمار الخارجي بها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24