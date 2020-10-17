لافروف: روسيا تؤكد على أهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن موسكو تؤكد على أهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع عملية التفاوض بين الليبيين، بناء على النتائج الإيجابية للاجتماعات التي عقدت في مونترو وبوزنيقة والغردقة وجنيف.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، أكد فيه ضرورة التوزيع العادل والشفاف لعائدات النفط، وقال إن مفتاح نجاح عملية التسوية هو مشاركة جميع القوى السياسية ذات النفوذ على الأرض التي تسعى لضمان سلامة ليبيا وسيادتها.