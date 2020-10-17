الدولية للهجرة: المحتجزون بمراكز الاحتجاز في ليبيا أكثر عرضة للأمراض المعدية

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، إن المهاجرين القابعين في مراكز الاحتجاز بليبيا، أكثر عرضة للأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، بسبب الازدحام والظروف غير الصحية.

وأوضحت المنظمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه للمساعدة في التخفيف من تفشي الأمراض المعدية، قدمت تدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة حالات الإصابة بكورونا، لـ 25 من مُقدمي الرعاية الصحية العاملين في مراكز الاحتجاز بطرابلس والزاوية وزوارة وظهر الجبل.

وقالت المنظمة، إنه بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قدمت تدريبًا عمليًا لـ 15 عضوًا من فريق الاستجابة السريعة في طرابلس، وغطى التدريب مواضيع إدارة IPC ، وتتبع الاتصال ، وأخذ العينات وإدارة البيانات.

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