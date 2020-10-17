وكالة سورية تكشف عودة تركيا لإرسال مرتزقة إلى ليبيا

كشفت وكالة نورث برس السورية، أن تركيا عادت لإرسال عشرات المرتزقة السوريين إلى ليبيا، موضحة أن هذه الدفعة تتكون من 200 عنصر، وسيتم إرسالها إلى ليبيا خلال عشرة أيام.

ونقلت الوكالة، عن مصدر قوله إن قائد الفرقة 13 من الفيلق الأول بالمعارضة السورية دوغان تركماني، أرسل مؤخرًا 150 مرتزقا من عناصره إلى ليبيا، فيما تستعد فصائل سورية معارضة إرسال دفعات جديدة.

يشار إلى أن أنقرة أرسلت الاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى إرسال الأسلحة والضباط الأتراك لمساندة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق. ->

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