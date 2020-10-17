“العريبي”: حوارات البعثة الأممية إيجابية وتبعد شبح الحرب

رحّب عضو مجلس النواب، عيسى العريبى، بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ قائلاً إن من شأنها أن تعمل على استقرار ليبيا وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى برّ الأمان وتبعد شبح الانقسام.

وأضاف “العريبي”، في تصريح لـ 218، أن الحوارات برعاية البعثة الأممية يمكن أن تبعد عن ليبيا شبح الحرب، وأن تكون مقدمة لفترة استقرار تستمر 18 شهرًا تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وذكر عضو مجلس النواب أن المقترح الذي يقضي بأن تكون مدينة سرت مكانًا لاجتماعات البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة؛ يلقى ترحيبًا كبيرًا من قبل جميع الأطراف الليبية.

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