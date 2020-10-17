بدء التحضير لإطلاق مؤتمر سرت الثاني للمصالحة الشاملة بين الليبيين

أخبار ليبيا24

تبدأ، اليوم السبت، أعمال مؤتمر سرت الثاني تحت شعار “استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية” للمصالحة الشاملة بين الليبيين، وقد أطلق على المؤتمر “سرت التاني”، في إشارة إلى “ميثاق سرت 1922” الذي وحد الليبيين ضد الاستعمار الأجنبي.

ويضم المؤتمر، الذي ترعاه وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.

وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في وقت سابق بيانًا، أشارت فيه إلى أن المؤتمر يحمل رسالة سياسية وطنية، مفادها أن الليبيين قادرون على صناعة السلام دون تدخلات أجنبية.

ولفت البيان، إلى أن المؤتمر، يحمل أيضًا، رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم في حل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى المرجعيات الدولية (مخرجات برلين وإعلان القاهرة).

ومن المقرر، أن يشارك في المؤتمر شيوخ وأعيان قبائل وشرائح أخرى من كافة المدن الليبية، إضافة إلى كتل وأحزاب سياسية، ومحامون وقضاة، ومنظمات مجتمع مدني معنية بالسلام والمصالحة، ومهجرون ونازحون في الداخل والخارج، وأساتذة جامعات ومثقفون، وسياسيون ومسؤولون سابقون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24