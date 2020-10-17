مصدر يكشف لـ 218 حقيقة “توافقات إسقاط السراج”

نفى مصدر مطلع لـ 218 صحة الخبر الذي تناقلته بعض الوسائط الإعلامية بخصوص حصول توافقات بين أعضاء المجلس الرئاسي، ومنهم علي القطراني وفتحي المجبري، على إسقاط فائز السراج وتنصيب “القطراني” رئيسًا للمجلس.

ونفى المصدر نفسه، الخبر الذي أشار إلى أن “السراج” قرر تقديم استقالته في 24 أكتوبر الجاري؛ على خلفية عجزه عن تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخرًا والتزامات حكومته التي عرقلها المصرف المركزي في طرابلس وديوان المحاسبة.

ولم يصدر عن المجلس الرئاسي أي رد رسمي حول هذه الأخبار، التي تتزامن مع قرب الموعد الذي سبق أن حدده “السراج” لتقديم استقالته بنهاية أكتوبر، في حال تم تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد لاستلام مهامه.

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