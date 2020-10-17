“مكافحة الأمراض”: نعتذر عن عدم صدور البيان اليومي لحالات “كورونا” بسبب تعقيم الأجهزة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اعتذاره عن عدم صدور البيان اليومي لحالات كورونا المستجد ليوم الجمعة الموافق 16/10/202، وذلك نظرا لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية التعقيم ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منشور له اليوم السبت على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه سيتم استئناف نشر بيانات حالات فيروس كورونا بدءا من الغد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم 222.

وأوضح بيان المركز الوطني أنه استلم عدد (4285) عينة، وتبين تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 377 ووفاة 18.

وأوضح بيان المركز أن العينات كانت موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1858) عينة- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (96) عينة- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (56) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (208) عينة – ختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (306) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (120) عينة- مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (14) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات – مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (14) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (30) عينة – مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (300) عينة – مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (22) عينة)

وأشار البيان إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج (3116) عينة سالبة، و(1169) عينة موجبة ( 773 جديدة + 396 مخالطة).