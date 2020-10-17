المحجوب: مصالح المليشيات متضاربة وقد تتحد إذا شعرت بالخطر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن مصالح المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس تتسم بالتضارب وقد تتحد إذا شعرت بالخطر مبينا أنه إذا تمكن الليبيين من إقامة دولة فإن وجود المليشيات سينتهي.

وقال المحجوب في مقابلة مع قناة “الحدث” رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن المليشيات في العاصمة طرابلس قد تتوحد إذا شعرت بوجود خطر يهدد وجودها ويقضي على الفرص التي أعطاها لها تيار الإخوان.

وحول اعتقال عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا” قال المحجوب إن الأنباء تفيد بأنه كان في طريقه لتسليم نفسه للنائب العام عندما تم اعتقالة مؤكدا أنه امتهن تهريب البشر والنفط وشكل أزمة لدول أوروبية

وحول امكانيا حدوث اشتباكات على خلفية اعتقال البيدجا أكد المحجوب حدوث تحالف بين مجموعات من طرابلس والزاوية إلا أن طرف ثالث تدخل ومنع مؤقتا اشتعال الحرب

وأشار المحجوب إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يعتمد على قوة جهوية قائلا إنه وقع في شبكة الصراع الجهوي وبالتالي لا يتحدث من خلال قوات مؤسسات الدولة وهذا ربما يخلق مشكلة بين المناطق موضحا أنه قد يورط نفسه بين المليشيات ويجد نفسه في صراع غير قادر على مواجهته

وحول دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية أكد المحجوب أن هناك شروط للالتحاق بالمؤسسة العسكرية منها عدم امتهان الجريمة فلا يمكن أن يكون بالمؤسسة العسكرية شخص له سوابق حيث أن عمليات دمج عناصر المليشيات في الجيش ستستبعد كل من تورط في ارتكاب جرائم