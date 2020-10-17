«مكافحة الأمراض» يعتذر عن عدم نشر بيان «كورونا».. ويوضح السبب

اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم صدور البيان اليومي لوضع فيروس كورونا المستجد في ليبيا ليوم أمس الجمعة، والذي ينشر في اليوم التالي، أي كان مقررا نشره اليوم السبت.

وقال المركز في بيان اليوم إن ذلك حدث نتيجة «دخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية التعقيم ومعايرة الأجهزة والمشغلات»، مؤكدا أنه سيستأنف غدا نشر البيان اليومي لعدد حالات الإصابة والشفاء والوفاة.

واعتاد المركز على نشر إحصائية يومية عن وضع الفيروس في ليبيا في اليوم التالي لهذه الإحصائية، بعد ورود النتائج من المختبرات الرئيسية المنتشرة في ربوع البلاد.

وفي آخر إحصائية نشرها المركز، أمس، والخاصة بالوضع في يوم الخميس الماضي، فقد سجلت 1169 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل للشفاء 377 مصابا، في حين توفي 18 آخرون.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 47 ألفا و845 حالة، منها 21 ألفا و84 نشطة، و26 ألفا و62 متعافيا، بينما توفي 699 آخرون منذ بدء انتشاء الوباء في البلاد مارس الماضي.

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