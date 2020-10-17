وليامز ولافروف يتّفقان على ضرورة تنسيق الجهود لدعم مسارات الحوار الليبي- الليبي

ليبيا – أنهت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة الخاصّة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو، حيث ناقشت الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس.

وليامز أجرت وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية لقاء مثمرًا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلّقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأطلعت الوزير لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في نهاية هذا الشهر، عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة في أوائل شهر نوفمبر في تونس.

وأعربت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة عن شكرها للوزير لافروف على دعم روسيا المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

كما اتفق الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولي دعمًا لمسارات الحوار الليبي-الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة، وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.