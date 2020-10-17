الآغا يطالب بضرورة توحيد المنظومة المصرفية لمصرف ليبيا المركزي

ليبيا – علّق رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي بالبيضاء رمزي الآغا على تردّد جملة فتح منظومة المقاصة في وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تطالب فيها الصديق الكبير بفتحها.

الآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف هذه معلومات مغلوطة وغير دقيقة، فالصديق الكبير لم يغلق ما يسمى منظومة المقاصة، والصحيح أنه قام في عام 2014 بفصل المنظومة المصرفية الخاصّة بمصرف ليبيا المركزي عن فرع مصرف ليبيا بنغازي”.

وأشار إلى أنّ ذلك نتج عنه قفل فرع المصرف في بنغازي والذي نتج عنه شلل كامل في النظام المالي، وتوقّف التدفّقات المالية للقطاعات والمؤسسات والوزارات والأفراد في نطاق برقة.

كما أكّد رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي بالبيضاء على أنّ الحل هو توحيد المنظومة المصرفية لمصرف ليبيا المركزي.

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